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11:09 18.08.2020

Кличко: в Киеве еще у 88 жителей за сутки выявили COVID-19, один человек скончался

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Кличко: в Киеве еще у 88 жителей за сутки выявили COVID-19, один человек скончался

За прошедшие сутки в Киев еще у 88 жителей за сутки выявили заболевание COVID-19, один человек скончался, 75 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян", - написал он на странице в Фейсбуке во вторник утром.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, среди заболевших: 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет и две девочки - 11 и 14 лет, а также 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.

Отмечается, что в числе заболевших и четверо медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил Кличко.

Всего за сутки выздоровели 75 киевлян. В целом коронавирус преодолели 3 455 жителей столицы.

По информации мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районов - по 11 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки COVID-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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