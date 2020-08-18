В ВСУ за сутки подтвердили 35 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего сейчас болеет 449 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 785 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 702 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 86 человек", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий и Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 26 человек: Одесская область - 3 военнослужащих и 3 сотрудника ВСУ, Черновицкая область - 4 военнослужащих, Харьковская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Киевская область - 2 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Винницкая область - 1 военнослужащий, Ровенская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ, Волынская область - 2 сотрудника ВСУ, Ивано-Франковская область - 2 сотрудника ВСУ и Закарпатская область - 1 сотрудника ВСУ.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки COVID-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли.