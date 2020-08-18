Посол Беларуси в Словакии, поддержавший мирных протестующих, подал заявление об отставке

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня, поддержавший ранее в своем видеообращении мирных протестующих, подал заявление об отставке.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня порталу TUT.BY.

В МИД пояснили, что решение об отставке посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства. Пока указа об отставке Лещени не было.

Как сообщалось, 16 августа Лещеня выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиении моих сограждан", - заявил дипломат.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан.

В МИД Игорь Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.