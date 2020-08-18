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08:30 18.08.2020

Волынские пограничники ликвидировали незаконное изготовление и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции

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Волынские пограничники ликвидировали незаконное изготовление и реализацию контрафактной алкогольной и табачной продукции

Луцкие пограничники прекратили функционирование сети незаконного изготовления и реализации контрафактной табачной и алкогольной продукции, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Обнаружено и изъято более 750 ящиков табачных изделий (376 700 пачек) разных марок, как с украинским акцизом так и без, 5640 литров спиртосодержащей жидкости расфасованной в торговую марку "Пшеничная", а также 38200 литров жидкости с характерным запахом спирта, оборудование для розлива алкоголя, тару для фасовки, а также другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия в рамках уголовного производства

Теги: #волынь #ликвидация #украина #контрафакт
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