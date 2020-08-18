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07:37 18.08.2020

Канада призвала Беларусь к проведению новых выборов

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Канада призвала Беларусь к проведению новых выборов

Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает провести новые, заявляет министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Канада не принимает результаты этих фальсифицированных президентских выборов. Мы призываем к свободным и справедливым выборам и тщательному расследованию ОБСЕ", - написал Шампань в Твиттере.

Кроме того, осуждается насилие в отношении мирных протестующих.

"Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождение политзаключенных и честных выборов. Мы продолжим поддерживать белорусский народ и работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию были привлечь к ответственности", - сказано в заявлении.

Теги: #заявление #канада #выборы #беларусь
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