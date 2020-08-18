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07:26 18.08.2020

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В целом, за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали 2 враждебные нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В частности, вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировано огневую активность наемников из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским бойцам, поэтому ответный огонь со украинской стороны не применялся.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наш украинских их подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

"С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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