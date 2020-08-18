События

05:07 18.08.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 22 млн с начала пандемии

1 мин читать

С начала распространения коронавируса COVID-19 в мире зафиксировано 22 млн 040 тыс. 412 случаев заражения, сообщил во вторник портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число летальных исходов от вызываемых коронавирусом заболеваний достигло, по состоянию на 04:30 вторника, 777 тыс. 129 человек.

Коэффициент смертности от вируса на 1 млн жителей планеты составил 99,7.

Теги: #коронавирус #мир #распространение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:33 18.08.2020
Из-за роста заболеваний коронавирусом на Буковине могут вернуться к жесткому карантину

Из-за роста заболеваний коронавирусом на Буковине могут вернуться к жесткому карантину

19:10 17.08.2020
В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

18:59 17.08.2020
В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

14:36 17.08.2020
Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

14:09 17.08.2020
Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса - Шмыгаль

Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса - Шмыгаль

13:00 17.08.2020
СБУ провела обыски в Закарпатской обладминистрации по делу о злоупотреблениях при закупке средств индивидуальной защиты

СБУ провела обыски в Закарпатской обладминистрации по делу о злоупотреблениях при закупке средств индивидуальной защиты

12:08 17.08.2020
Минздрав: за выходные во всех регионах, кроме Львовской обл., загрузка коек пациентами с COVID-19 была менее 50%

Минздрав: за выходные во всех регионах, кроме Львовской обл., загрузка коек пациентами с COVID-19 была менее 50%

11:02 17.08.2020
Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

10:17 17.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

10:16 17.08.2020
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шахтеры Белоруськалия собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - СМИ

Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

Поддержавший протестующих в Беларуси гендиректор Купаловского театра уволен

В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

ПОСЛЕДНЕЕ

В ДТП в Харьковской области пострадала женщина с ребенком

Генсек ООН призвал Беларусь предоставить возможность гражданам воспользоваться их правами

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

В Ужгороде усилили карантинные меры: город попал в "оранжевую зону"

МИД Латвии направило ноту протеста Беларуси

Массовый митинг протеста проходит около ИВС на Окрестина в Минске

Шахтеры Белоруськалия собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - СМИ

Правоохранители ликвидировали на Волыни подпольную сеть по производству и реализации подакцизных товаров

Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

Поддержавший протестующих в Беларуси гендиректор Купаловского театра уволен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА