События

05:05 18.08.2020

В ДТП в Харьковской области пострадала женщина с ребенком

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В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ВАЗ-2106 пострадала 24-летняя женщина с ребенком, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что авария произошла в понедельник, 17 августа, около 15:15.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #харьковская_область
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