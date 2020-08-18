В ДТП в Харьковской области пострадала женщина с ребенком

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ВАЗ-2106 пострадала 24-летняя женщина с ребенком, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"59-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что авария произошла в понедельник, 17 августа, около 15:15.