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03:32 18.08.2020

Генсек ООН призвал Беларусь предоставить возможность гражданам воспользоваться их правами

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Генсек ООН призвал Беларусь предоставить возможность гражданам воспользоваться их правами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Беларуси предоставить белорусам возможность воспользоваться их "гражданскими свободами и политическими правами", сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Со своей стороны, Генеральный секретарь считает, что недовольство народа должно быть услышанным, а репрессии - это не ответ", - цитирует слова Дюжаррика, сказанные в понедельник во время ежедневного брифинга, украинская служба "Голоса Америки".

Дюжаррик напомнил, что в пятницу Генсек обнародовал заявление, в котором сказал, что он внимательно следит за развитием событий и подчеркнул важность дать возможность белорусам воспользоваться их гражданскими свободами и политическими правами, что включает право выражать их взгляды мирно и в соответствии с законом.

"Власть должна проявить сдержанность в ответе на демонстрации. Все обвинения в пытках и других нарушениях против людей под стражей должны быть расследованы", - говорится в заявлении.

Теги: #граждане #права #оон #беларусь
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