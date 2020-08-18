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02:33 18.08.2020

SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

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SpaceX планирует во вторник вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник должна стартовать на орбиту с очередной партией из 58 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить в 10:31 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это будет уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 595 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы сопутствующего запуска ракета также должна будет вывести на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab. Ее группировка, состоящая из 18 спутников, способна генерировать изображения Земли с разрешением около 72 сантиметров.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в шестой раз, должна совершить управляемую посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети обе створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

 

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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