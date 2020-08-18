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00:32 18.08.2020

МИД Латвии направило ноту протеста Беларуси

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МИД Латвии направило ноту протеста Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух латвийских граждан в ходе акций протеста, сообщила пресс-служба МИД Латвии.

"Министерство решительно осуждает применение белорусскими правоохранительными органами физической силы против мирных демонстрантов и требует немедленного освобождения задержанных демонстрантов", - говорится в сообщении.

В частности, МИД отмечает, что правоохранительные органы Беларуси необоснованно задержали двух граждан Латвии, которые подверглись физическому и психологическому насилию.

"Министерство иностранных дел Латвии требуют от белорусских властей проведения полного расследования инцидента с задержанием латвийских граждан во время акций протеста", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Теги: #латвия #нота_протеста #беларусь
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