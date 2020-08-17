Правоохранители ликвидировали на Волыни подпольную сеть по производству и реализации подакцизных товаров

На территории Волынской области правоохранители блокировали функционирование сети незаконного изготовления и реализации контрафактной табачной и алкогольной продукции: выявлено более 750 ящиков табачных изделий, 5 640 литров расфасованной спиртосодержащей жидкости и другие вещественные доказательства.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, результатом следственных и розыскных действий в рамках уголовного производства по ст.199 и 204 Уголовного кодекса Украины стал ряд обысков. Так, межведомственные группы в составе следователей ГФС, оперативников Госпогранслужбы и Луцкого пограничного отряда проверили жилые и складские помещения причастных к указанной противоправной деятельности лиц.

"Во время обысков обнаружено и изъято более 750 ящиков табачных изделий (376 700 пачек) разных марок, как с украинским акцизом так и без, 5 640 литров спиртосодержащей жидкости расфасованной в торговую марку "Пшеничная", а также 38 200 литров жидкости с характерным запахом спирта, оборудование для розлива алкоголя, тару для фасовки, а также другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия в рамках уголовного производства.