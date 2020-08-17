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19:53 17.08.2020

Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

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Белорусские медики потребовали предоставить им доступ к пострадавшим в СИЗО

Медицинские работники Беларуси потребовали содействия министра здравоохранения Владимира Караника и министра внутренних дел Юрия Караева в обеспечении допуска в следственных изоляторы временного содержания для оказания помощи больным.

"Мы, врачи Республики Беларусь, категорически против насилия и нарушения закона. Мы поддерживаем стремление граждан Республики Беларусь к мирным переменам, вместе с тем мы, заботясь о здоровье нации, не можем принять участие в массовых забастовках. Мы будем оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается вне зависимости от того, каких политических взглядов придерживается тот или иной гражданин", - говорится в распространенном в понедельник заявлении медиков.

Там подчеркивается, что согласно Конституции государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

"Вместе с тем постоянно поступает информация, что в центрах изоляции правонарушителей, следственных изоляторах и иных местах, где содержатся задержанные за участие в акциях протеста, находятся граждане, которые нуждаются в срочной и компетентной медицинской помощи, в том числе с использованием специального медицинского оборудования, которое имеется только в учреждениях здравоохранения", - отметили медработники.

По их словам, "со стороны работников данных учреждений и (или) лиц, которые осуществляли задержание, создаются препятствия для своевременного обращения к компетентному медицинскому персоналу, а в случае если данный медицинский персонал допущен, то он не всегда может госпитализировать больного".

Медики обратились к Каранику и Караеву с требованием организовать оказание надлежащей медицинской помощи населению, которое находится в центрах изоляции правонарушителей, следственных изоляторах и иных местах, где содержатся задержанные за участие в акциях протеста.

Среди требований врачей — организация беспрепятственного доступа медперсонала с квалификацией врач-хирург, врач-травматолог, врач-реаниматолог в центры изоляции правонарушений, следственные изоляторы и иные места в которых могут содержаться задержанные; обеспечение медперсоналу, который будет вправе проводить осмотр всех задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о госпитализации; организация доступа специализированных бригад врачей, которые будут в первую очередь задействованы в оказании медицинской помощи задержанным лицам.

"Бригады будут сформированы непосредственно трудовыми коллективами из числа врачей-хирургов, травматологов и реаниматологов", - уточняется в письме медиков.

Они ожидают ответа от высокопоставленных чиновников до конца дня 17 августа 2020 года.

Письмо подписано врачами Минска и Минской области.

Теги: #медики #сизо #пострадавшие #беларусь
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