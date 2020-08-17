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19:35 17.08.2020

СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

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СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

Как сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Так, в рамках уголовного производства по ч.3 ст.27 (соучастие в преступлении) и ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, поджог авто корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук произошел в ночь на 30 января 2020 года во Львове. Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Правоохранители задержали в Одессе исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого.

7 февраля подозреваемый в поджоге авто был помещен под круглосуточный домашний арест по решению Галицкого районного суда Львова.

Теги: #львов #журналистка #поджог #авто
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