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19:10 17.08.2020

В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

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В Винницкой области в психоневрологическом доме-интернате произошла вспышка COVID-19 - ОГА

В Ярышевском психоневрологическом доме-интернате у младшей медицинской сестры и пяти клиентов зафиксировано заболевание COVID-19, сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации (ОГА) на странице в Фейсбуке.

По словам заместителя главы ОГА Натальи Заболотной, первый случай заболевания коронавирусом в доме-интернате установлено 12 августа у младшей медицинской сестры, которая была контактным лицом и с 5 августа находилась на больничном.

Отмечается, что уже проведено тестирование 41 лицу: контактным сотрудникам и клиентам (6 сотрудников и 35 клиентов учреждения). Также заболевание подтвердилось еще и у 5 клиентов дома-интерната.

"Подопечных учреждения, больных COVID-19, госпитализировали для усиленного контроля за состоянием их здоровья. На данный момент они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 сотрудников отобраны биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование будет продолжено, чтобы охватить всех работников и клиентов учреждения", - отметила Заболотная.

Сейчас в доме-интернате ужесточен режим карантинных мер. Заболевшая сотрудница учреждения находится дома на самоизоляции, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Как сообщалось, в Винницкой области не по состоянию на утро понедельника, 17 августа, подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19, 1 случай смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 708 человек.

Теги: #винницкая_область #вспышка #коронавирус
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