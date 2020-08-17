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19:07 17.08.2020

События в Беларуси пока не угрожают безопасности Латвии - министр

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События в Беларуси пока не угрожают безопасности Латвии - министр

В настоящее время для Латвии нет прямой военной угрозы, но министерство обороны рассмотрело множество различных сценариев обострения ситуации в Беларуси, сообщил агентству BNS министр обороны Артис Пабрикс.

Он пояснил, что в последние годы Латвия предупреждала своих союзников в Европейском союзе и НАТО о том, что Беларусь является одной из слабых точек сразу после Украины.

"Если мы предупреждали других, то совершенно очевидно, что в наших планах было рассмотрено множество различных сценариев, касающихся Беларуси. В настоящее время безопасности Латвии никто не угрожает, и мы настолько готовы к любым сценариям, насколько можем", - заявил министр.

Он подчеркнул, что приоритет Латвии - иметь по соседству демократические и независимые страны. "Если Беларусь по какой-то причине теряет независимость, это автоматически ослабляет баланс сил. То, что происходит в Беларуси, может напрямую повлиять на нашу безопасность и интересы, но на данный момент мы никоим образом не паникуем", - пояснил Пабрикс.

Теги: #латвия #минобороны #беларусь
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