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18:59 17.08.2020

В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

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В Киевской области ограничат проведение религиозных праздников из-за коронавируса

Киевская областная государственная администрация обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба ОГА.

"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул глава ОГА Василий Володин во время онлайн встречи с представителями религиозных организаций Киевской области.

В КОГА отметили, что на территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории и именно организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением участников стоячие.

Так, во встрече приняли участие представители Украинской православной церкви; Украинской православной церкви (ПЦУ) Римско-католической церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов; Украинской церкви христиан веры евангельской.

В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Теги: #киевская_область #коронавирус #праздники
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