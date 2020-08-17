События

18:42 17.08.2020

В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

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В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

Из-за аварийного отключения оборудования 71 жилой дом и офисные помещения в центре Киева в понедельник вечером остались без света, сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.

Теги: #киев #авария #дтэк #энергоснабжение
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