В центре Киева 71 жилой дом обесточен из-за аварийного отключения оборудования

Из-за аварийного отключения оборудования 71 жилой дом и офисные помещения в центре Киева в понедельник вечером остались без света, сообщает оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".

"В 17:35 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции "Вокзальная". Без света остались 71 жилой дом и офисные помещения на улицах Саксаганского, Жилянская, Петлюры, Владимирская и Большая Васильковская. Специалисты уже выехали на место аварии", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения - до 20:00.