В Мариуполе женщина за 400 тыс. пыталась продать своего новорожденного ребенка

В г.Мариуполь правоохранители разоблачили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители разоблачили безработную жительницу Мариуполя во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

Злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств от "покупателя". Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.