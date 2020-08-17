Двое погибли, свыше 150 пострадали на акциях протеста в Беларуси

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что во время акций протеста в республике погибли два человека, пострадали более 150 человек.

"Во время акций протеста погибли два человека, один из них в Минске. В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное. На Окрестина шесть задержанных, которых осматривают медики. Медиков в ЦИП и ИВС допускают", - заявил Караник, когда вышел на акцию протеста, которую медработники устроили в понедельник у здания Минздрава.

Министра цитирует портал tut.by.

По сообщению портала, около Минздрава собралось около 100 медиков, они требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

После тог, как министр вышел к собравшимся, они стали скандировать "Позор!", "В отставку!". Караник отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

Белорусские телеграм-каналы сообщают, что министр вскоре покинул встречу, сел в свою машину и уехал под крики "Позор!".