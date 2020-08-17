Российские наемники с начала суток не обстреливали украинские позиции на Донбассе

Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе с начала понедельника, однако продолжают нарушение достигнутых договоренностей обустройством своих позиций, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Так, боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют.

В то же время отмечается, что враг продолжает осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.

"17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка", - говорится в сообщении.