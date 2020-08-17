Банк развития Беларуси начинает сбор средств для пострадавших в ходе массовых акций протеста

Банк развития Беларуси объявил о сборе средств для лечения и реабилитации пострадавших на массовых акциях протеста, которые продолжаются по всей стране после прошедших 9 августа президентских выборов.

"Руководство Банка развития и Объединенной профсоюзной организации Банка развития обратились к работникам банка и предприятий холдинга Банка развития, в который также входят его дочерние предприятия - лизинговая компания ОАО "Промагролизинг" и УП "БР-Консалт", принять участие в сборе средств гражданам Беларуси, пострадавшим в ходе последних трагических событий", - говорится в сообщении на сайте банка.

"Собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию пострадавших людей, приобретение необходимых медикаментов", - поясняется в сообщении.