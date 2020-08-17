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16:14 17.08.2020

Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

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Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

В конфликте с застройкой на улице Гончара в центре Киева, который тянулся с 2008 года, поставлена ​​точка, написал в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что новый владелец, который приобрел здание по ул.Гончара, 17-23, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

"Строительство там власть остановила в 2016 году. Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщил Кличко.

Мэр Киева написал, что обновленный проект застройщик предоставит на рассмотрение города ближайшем времени. И только после согласования там начнут работы.

"Я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне Софии Киевской - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева. Так, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие", - подытожил Кличко.

Теги: #недвижимость #киев #кличко #строительство
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