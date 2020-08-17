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16:10 17.08.2020

Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

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Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прислушаться к требованиям жителей Беларуси и уйти из власти.

"Протесты белорусов доказали: лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже. Господин Лукашенко, пора идти. Идите!", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Несколькими днями ранее экс-глава украинского правительства так же отметил, что ни одна власть не стоит убийств и пыток, которые прокатились по Беларуси. "Ни одна власть не стоит того, чтобы ради нее били и убивали людей. Вспомните судьбу режима Януковича", - призвал Гройсман.

Теги: #гройсман #лукашенко #беларусь
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