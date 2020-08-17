Директор НАБУ Сытник: У нас кумовства нет

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет об отсутствии кумовства в возглавляемом им ведомстве.

"Ситуации (кумовства - ИФ) такой нет. Настолько прозрачных и открытых конкурсов, которые проводятся в Антикоррупционном бюро, ни в одном ни в правоохранительном, ни в государственном органе не было. Мы в этом плане шесть лет сотрудничали с Советом общественного контроля", - сказал Сытник на совместном с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, из более чем 600 сотрудников НАБУ он был знаком до своего назначения на должность только с тринадцатью.