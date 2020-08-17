События

15:56 17.08.2020

США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям

1 мин читать
США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям

США ограничивают доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям, говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео, распространенном в понедельник.

"Сегодня мы нанесли прямой удар по Huawei и Коммунистической партии Китая (КПК), еще сильнее ограничив возможности Huawei в приобретении американских технологий", - говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео, размещенном в Twitter.

Он отметил, что США таким образом снизили возможности Huawei "ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев". "Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечается в заявлении Помпео.

Госдеп также сообщил, что министерство торговли внесло 38 лиц, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещено получать определенные конфиденциальные технологии США.

Теги: #huawei #госдеп_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:56 15.08.2020
Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

Помпео обсудит в Варшаве усиление сотрудничества в сфере обороны

14:04 31.07.2020
Huawei и Arthur D. Little представили новаторское исследование: рекомендации для развития цифровой экономики стран

Huawei и Arthur D. Little представили новаторское исследование: рекомендации для развития цифровой экономики стран

07:43 30.07.2020
Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

Huawei во втором квартале года обошла Samsung по продажам мобильных устройств

16:46 15.07.2020
"Huawei Украина" откроет Академию информационных и сетевых технологий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове

"Huawei Украина" откроет Академию информационных и сетевых технологий в Киеве, Харькове, Одессе и Львове

14:02 26.06.2020
Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

Белый дом планирует помочь американским компаниям конкурировать с Huawei в развитии 5G - СМИ

09:49 28.05.2020
Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

00:53 28.05.2020
Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

19:07 31.03.2020
Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

Коронавирусом оказались заражены сотрудники госдепа - Помпео

08:37 26.03.2020
Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei ожидает ухудшения показателей из-за коронавируса, уже вернула к работе более 90% сотрудников

07:43 18.02.2020
Пелоси предостерегает ЕС от сотрудничества с Huawei

Пелоси предостерегает ЕС от сотрудничества с Huawei

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины вызывает посла в Беларуси на консультации - Кулеба

Уволить руководство НАБУ можно только по результатам аудита, который никто не проводил, напоминает Сытник

Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины вызывает посла в Беларуси на консультации - Кулеба

Кличко заставил застройщика снести часть скандального здания на ул.Гончара в центре Киева

Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

Директор НАБУ Сытник: У нас кумовства нет

Уволить руководство НАБУ можно только по результатам аудита, который никто не проводил, напоминает Сытник

Работа всех печей на Белорусском метзаводе остановлена

Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду

Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА