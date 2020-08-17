События

15:17 17.08.2020

Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду

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Белорусские СМИ сообщают о прекращении работы всех шахт Беларуськалия.

"Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода" из Солигорска, где расположено предприятие.

По информации белорусских СМИ, рабочие ОАО "Беларуськалий" объявили в понедельник забастовку и формируют стачкомы.

В пятницу в Солигорске, где располагаются основные шахты "Беларуськалия", проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками "Беларуськалия" встретилось руководство предприятия. На встрече люди потребовали освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в Беларуси, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".

В свою очередь в ОАО "Белорусская калийная компания" в понедельник пообещали своим партнерам приложить все усилия по выполнению имеющихся с ними договоренностей.

"Внимание всего мира сегодня приковано к нашей стране. В полной мере осознавая важность наших обязательств перед вами и высокую степень ответственности, мы обращаемся к вам с просьбой о понимании", - говорится в сообщении на сайте БКК.

"Мы приложим все усилия для выполнения своих договоренностей и открыты для своих партнеров, оставаясь на связи 24/7", - добавляет компания.

В БКК также выразили надежду на скорое разрешение ситуации. "Просим вместе с нами помолиться о мире и процветании Республики Беларусь", - говорится в обращении.

Теги: #забастовка #шахты #беларусь
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