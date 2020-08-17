В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который находится в международном розыске по линии Интерпола.

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - сообщает пресс-центр СБУ.

На данный момент суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.