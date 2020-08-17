События

14:51 17.08.2020

В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

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В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), который находится в международном розыске по линии Интерпола.

"Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство", - сообщает пресс-центр СБУ.

На данный момент суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Теги: #житомир #сбу #игил #задержание
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Интерфакс-Украина
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