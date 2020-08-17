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14:41 17.08.2020

Сытник убежден, что Вовк придет на допрос в НАБУ во вторник

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Сытник убежден, что Вовк придет на допрос в НАБУ во вторник

 В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) напоминают, что пригласили главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка на допрос на вторник, заявляет директор НАБУ Артем Сытник.

"Насколько я знаю, он приглашен на завтра. Придет или не придет? Думаю, что придет", - сказал Сытник на совместном брифинге с руководителем САП Назаром Холодницким в понедельник в Киеве.

Директор НАБУ считает, что "процессуальное поведение Вовка будет надлежащим, особенно после того, как он игнорировал вызовы, после чего его объявили в розыск".

Ранее в понедельник Вовк сообщил, что явился по повестке на допрос в НАБУ в понедельник утром, однако не нашел там следователя и после 40 минут ожидания ушел. "Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - написал он в Facebook.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку по подозрению в том, что они, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Впоследствии они неоднократно вызывались на допросы.

11 августа НАБУ объявило в розыск ряд подозреваемых, включая главу ОАСК, поскольку те не явились на допрос по повторному вызову. В ответ на это Вовк заявил о давлении на судебную систему и заявил о готовности прийти на допрос в НАБУ в порядке, предусмотренном УПК. Пресс-служба ОАСК сообщила, что глава суда, его заместитель и три судьи суда, объявленные НАБУ в розыск, находятся на рабочих местах и не получали никаких повесток на допросы в установленном законом порядке.

12 августа Вовк сообщил получении повесток на допрос в НАБУ на 17-18 августа. "Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!", - написал он.

Теги: #набу #сытник #оаск #вовк
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