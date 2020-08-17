В Харькове разоблачена группа псевдополицейских во главе с криминальным авторитетом по кличке "Борода", которая вымогала деньги у наркозависимых

В Харькове пресечена деятельность группы, которая под видом полицейских требовала деньги у наркозависимых и до получения требуемой суммы удерживала их в гараже.

"Обладая информацией о месте нахождения так называемых закладок, члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали, подавляли сопротивление физической силой и, представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег члены группы удерживали своих жертв в гараже.

По данным досудебного расследования, координировал деятельность группы местный криминальный авторитет по прозвищу "Борода".

Как установили правоохранители, у одной из своих жертв члены группы потребовали $5 тыс. Родственники жертвы встретились с доверенным лицом "Бороды" и тот предложил предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от такой сделки, ей предложили предоставить займ на эту сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания соответствующего договора.

В ходе проведенных обысков были изъяты электрошокеры, наркотики, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. При обыске у "Бороды" дома кроме наркотиков были также изъяты холодное и огнестрельное оружие и крупная сумма наличных в разной валюте.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а также пяти лицам - по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашения сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем шестерым подозреваемым.

Кроме того, внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств).