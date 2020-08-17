Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и сообщил, что отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос.

"Уважаемые уманчане, я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блок-постами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЕБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому, как вы будете относиться, когда на период Рош ха-Шана мы сделаем такие предохранительные меры", - сказал он в видеообращении на странице в Facebook в понедельник.

Цебрий отметил, что отправится в Киев для обсуждения этой ситуации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я убежден в том, что господин президент не знает об этой ситуации, и думаю, что он не проинформирован достаточно своими так называемыми слугами народа. Потому я сейчас выезжаю в город Киев, под Офис президента, и буду ждать там до того момента, пока со мной действительно не пообщаются, и лично президент от меня персонально не узнает, какая ситуация в городе Умани, не узнает ваши, уманчане, настроения", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что был приглашен на заседание государственной комиссии ТЕБ и ЧС, а также напомнил, что на заседании 11 августа комиссия приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от 5-ти до 10-ти тысяч паломников.

"Я думал, что нас услышали, нас поняли и к нам будут прислушиваться. Поэтому я думал, что сегодня будет принято единственно правильное решение – об ограничении визита на территорию города паломников-хасидов и отказе от традиционного проведения Рош ха-Шана. Но я ошибался. На этом заседании было озвучено главой, что решение уже принято и корректировке оно не подлежит", - пояснил Цебрий.

Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г. Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять текущем году паломничество хасидов в г. Умань Черкасской области на праздник Рош ха-Шана.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.