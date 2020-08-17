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14:32 17.08.2020

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

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Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Флагшток для крупнейшего флага Украины будет установлен в Киеве в течение недели, а сам комплекс открыт накануне Дня Государственного флага, который отмечается 23 августа, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Неделя осталась до большого праздника – праздника флага, Дня Независимости нашего государства. Сейчас уже конструкции пришли и на протяжении недели будет установлен флагшток и будет установлен крупнейший, самый главный флаг нашего государства. На киевских холмах, где открывается удивительный вид на весь город, и весь город будет видеть главный флаг нашего государства – флаг Украины", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

По его словам, утром он посетил стройплощадку, где устанавливают флагшток и удостоверился в том, что работы активно ведутся. "Накануне Дня Государственного флага мы откроем мемориал. Строится он на средства меценатов", - написал Кличко.

Как сообщалось, еще в 2017 году Кличко заявил о намерениях установить в Киеве самый большой в Украине флагшток с национальным флагом. Отмечалось, что это будет стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн, а размер флага - 12,5Х19 м.

Изначально мэр Киева прогнозировал открытие соответствующего комплекса ко Дню Государственного флага Украины в 2018 году, но позже переносил дату на более поздний срок.

Теги: #флаг #кличко
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