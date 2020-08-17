Все пострадавшие в результате пожаров в Луганской области получили компенсации – Аваков

Все пострадавшие в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области в начале июля получили выплаты и компенсации, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации", - сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района Луганской области возник пожар. Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор с. Смоляниново и садовый кооператив. В результате пожара пять человек погибли.

Ранее объявлялось ,что пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн - на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. - возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс. грн.

Также Кабинет министров Украины выделил 54,7 млн грн для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий пожара.