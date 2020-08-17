Сытник сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его заявление по штрафу за незадекларированный отдых в Ривненской области

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению его заявление относительно решения украинского суда об административном взыскании в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.

"В отношении наличия в моих действиях состава преступления. Многие органы пытались его найти – не нашли и не найдут. Что касается протокола, то Европейский суд открыл производство и принял мое заявление к рассмотрению", - сказал Сытник на брифинге по отчету деятельности НАБУ за первое полугодие 2020 года.

Ранее Сытник заявлял, что если ЕСПЧ удовлетворит его обращение, тогда дело можно будет пересмотреть в Украине в кассационной инстанции.

Как сообщалось, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГБР установило: за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл уплатить достаточно большую сумму наличными". "Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется "неправомерная выгода". Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок или же лучше заплатить самому", - отметил он.

По словам Луценко, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который рассматривается судом.

В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков (в связи с отдыхом на охотничьей базе). Позже в Сарненском райсуде прошел ряд заседаний по рассмотрению этого протокола. В сентябре Сарненский райсуд вынес решение о наложении штрафа на Сытника в размере 200 необлагаемых минимумов (3,4 тыс. грн).

Сытник подал соответствующею жалобу в Высший совет правосудия и заявил о намерении обратиться в ЕСПЧ относительно решения суда о штрафе.