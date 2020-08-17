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14:07 17.08.2020

Пересечение линии разграничения в КПВВ "Марьинка" остается заблокированным со стороны оккупантов - Госпогранслужба

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Пересечение линии разграничения в КПВВ "Марьинка" остается заблокированным со стороны оккупантов - Госпогранслужба

Пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе осуществляется в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Новотроицкое", движение через контрольный пункт "Марьинка" остается заблокированным со стороны российских наемников, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня пропуск граждан через линию разграничения осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Остается заблокированным со стороны оккупантов движение через контрольный пункт "Марьинка". По состоянию на 12:00 сегодня, 17 августа, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины направились 175 человек и 3 транспортных средства, а в контролируемую территорию Украины - 28 человек и 3 транспортных средства. Пропуск граждан со временно оккупированной территории представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы в понедельник.

На это же время в "Станице Луганской" через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека последовали во временно оккупированную территорию Украины.

Отмечается, что пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями незаконных вооруженных формирований, ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц.

"Также обращаем особое внимание на деятельность мошенников в так называемой "серой зоне" перед КПВВ "Станица Луганская", во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно в КПВВ", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Теги: #госпогранслужба #кпвв #марьинка
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