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13:26 17.08.2020

Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

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Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

 Внеочередной Европейский совет по ситуации в Беларуси пройдет в среду, 19 августа, объявил его председатель Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси", - сообщил Мишель в твиттере в понедельник.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил в твиттере, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Обнародованные результаты выборов вызвали недоверие и массовые протесты в белорусских городах. Сотрудники правоохранительных органов за несколько дней задержали несколько тысяч протестующих. Сообщалось о применении к ним силы. С 13 августа мирные протесты и забастовки начались на белорусских промпредприятиях.

Теги: #евросовет #беларусь
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