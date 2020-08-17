В зоне проведения ООС на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не были зафиксированы обстрелы со стороны противника, сообщает Министерство обороны Украины.

"На всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

В то же время около 09:00 было зафиксировано нарушение договоренностей – российские наемники продолжили инженерное оборудование позиций неподалеку оккупированного населенного пункта Ужовка в сторону украинских позиций в районе Водяного.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Подразделения ОС продолжают соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.