Рабочие МАЗа и других крупных минских заводов вышли на протесты

Рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и некоторых других организаций вышли на протест в Минске.

Как сообщает "Наша нива", колонны бастующих рабочих идут по Заводскому району от завода к заводу и собирают людей.

По информации издания, в настоящее время основная масса протестующих собралась у МАЗа, поскольку они получили информацию, что рабочих этого завода закрыли в цехах и не выпускают.

В планах бастующих - пройти по Партизанскому проспекту к Минскому моторному заводу, а затем выдвинуться на улицу Макаенка, где размещается Белтелерадиокомпания.

Как сообщалось, у здания Белтелерадиокомпании также проходит забастовка журналистов и техработников канала.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем прилетел на МЗКТ для встречи с рабочими завода. К настоящему времени он уже покинул предприятие.

Белорусские телеграмм-каналы сообщают, что, по словам работников МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия президент не вышел для общения с ними, а лишь поговорил в цехе с группой людей.

Лукашенко заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов - ИФ) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все" - сказал Лукашенко на встрече с работниками МЗКТ в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - заявил Лукашенко. Эта фраза звучит в распространенном позже видео с этой встречи.

Бастующим рабочим МЗКТ Лукашенко заявил, что те, кто не хочет работать, могут увольняться: "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".

Портал TUT.BY сообщил, что прямо на встрече рабочие кричали ему "Уходи". На что президент заявил: "Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".