СБУ провела обыски в Закарпатской обладминистрации по делу о злоупотреблениях при закупке средств индивидуальной защиты

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали многомиллионную махинацию с государственными средствами при закупке для медицинских учреждений Закарпатской области средств индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19, одному из чиновников сообщено о подозрении.

Как сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, к схеме причастны бывшие и действующие чиновники департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

"Весной этого года они проведи тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 млн гривень получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура. Часть из этих средств участники сделки присвоили путем завышение реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен", - говорится в сообщении.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

О подозрениях сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику департамента здравоохранения Закарпатской обладминистрации, а также двум руководителям фирмы-поставщика. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

По данным местных СМИ, в здании обладминистрации в понедельник утром прошли обыски, была изъята документация, проводилась проверка рабочих документов. По предварительным данным, речь идет о растрате средств, выделенных из фонда борьбы с Covid-19, а закупленные защитные костюмы были строительными и не предназначались для медицинского использования.