События

12:31 17.08.2020

Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

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Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

После сбоя, начавшегося около 11:30 и продолжавшегося около 15 минут, восстановился полноценный доступ в интернет в Беларуси.

Как сообщалось, утром 17 августа интернет-пользователи по всей стране столкнулись с проблемами с доступом в глобальную сеть.

Мессенджер Telegram в указанный промежуток времени открывался исключительно через прокси-сервис, не открывались соцсети и интернет-ресурсы за пределами белорусской доменной зоны. Сайты госСМИ оставались доступны.

Теги: #интернет #беларусь
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