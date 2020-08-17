События

12:05 17.08.2020

Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд – СНБО

1 мин читать
Режим перемирия на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд – СНБО

Режим прекращения огня, введенный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года, в целом выполняется четвертую неделю подряд, сообщают в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Единичные случаи его нарушения не имеют системного характера", - подчеркивается в сообщении пресс-службы СНБО.

В частности отмечается, что за минувшие сутки 16 августа не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня на Донбассе. По состоянию на 07:00 17 августа также не зафиксировано ни одного обстрела.

"СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей СММ ОБСЕ, выполнено 5 наблюдательных полетов БПЛА", - добавили в СНБО.

Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишина".

Теги: #перемирие #снбо #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:34 17.08.2020
Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

07:30 17.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

19:08 16.08.2020
Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Снайпер российских наемников сдался силам ВСУ на Донбассе – штаб ООС

19:06 16.08.2020
Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

Российские наемники осуществляли инженерное оборудование своих позиций в нарушение договоренностей ТКГ

13:24 16.08.2020
Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

Российские наемники на Донбассе с полуночи режим тишины не нарушали, потерь нет - Минобороны

11:49 16.08.2020
Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Луганской – СНБО

09:22 16.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

В Украине за сутки выявлено 1 637 новых случаев заражения Сovid-19, общее число инфицированных составило 91356 человек

07:12 16.08.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в субботу не нарушали – штаб ООС

17:40 15.08.2020
С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

С начала суток в зоне проведения ООС сохраняется режим тишины

13:05 15.08.2020
В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

В зоне проведения ООС на Донбассе с начала суток соблюдается режим тишины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ОАСК Вовк сообщил, что его допрос в НАБУ не состоялся: не явился следователь

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ОАСК Вовк сообщил, что его допрос в НАБУ не состоялся: не явился следователь

Суд отклонил ходатайство судовладельца затонувшего танкера Delfi – министр инфраструктуры

Посольство США в Украине передало полиции, пограничникам и таможенной службе средства защиты от коронавируса на $250 тыс.

Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы"

Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

Полиция начала расследование поджога редакционного автомобиля программы "Схемы" в Киевской области

Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА