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11:57 17.08.2020

Глава ОАСК Вовк сообщил, что его допрос в НАБУ не состоялся: не явился следователь

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Глава ОАСК Вовк сообщил, что его допрос в НАБУ не состоялся: не явился следователь

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявляет, что явился по повестке на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник утром, однако не нашел там следователя и после 40 минут ожидания ушел.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как-будто объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов, которым кто-то заботливо сообщил время моего прихода. Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - написал Вовк в Facebook.

Он высказал убеждение, что НАБУ, как и в прошлом году, "не собирается расследовать дело, более того, они панически его боятся, поскольку понимают, что расследовать там нечего". "НАБУ нужен только пиар и ничего больше. Лучше бы занимались своим прямым предназначением, борьбой с коррупцией, а не созданием фейков", - добавил Вовк.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку по подозрению в том, что они, действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Впоследствии они неоднократно вызывались на допросы.

11 августа НАБУ объявило в розыск ряд подозреваемых, включая главу ОАСК, поскольку те не явились на допрос по повторному вызову. В ответ на это Вовк заявил о давлении на судебную систему и заявил о готовности прийти на допрос в НАБУ в порядке, предусмотренном УПК. Пресс-служба ОАСК сообщила, что глава суда, его заместитель и три судьи суда, объявленные НАБУ в розыск, находятся на рабочих местах и не получали никаких повесток на допросы в установленном законом порядке.

12 августа Вовк сообщил получении повесток на допрос в НАБУ на 17-18 августа. "Я приду на допрос. Мне скрывать нечего, я готов!", - написал он.

Теги: #набу #допрос #оаск #вовк
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