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11:03 17.08.2020

Суд отклонил ходатайство судовладельца затонувшего танкера Delfi – министр инфраструктуры

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Суд отклонил ходатайство судовладельца затонувшего танкера Delfi – министр инфраструктуры

Судовладелец затонувшего возле пляжа в Одессе танкера Delfi подал иск в Хозяйственный суд Киева к Антимонопольному комитету Украины с ходатайством запретить осуществлять какие-либо действия по отношению к судну, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах, и мы продолжаем работы по эвакуации", - написал он в Facebook в субботу.

При этом Криклий считает, что настало время правоохранителям "детально ознакомится с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями".

Как сообщалось, танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

В свою очередь министр инфраструктуры сообщил, что компания "Краншип" должна отогнать танкер Delfi с одесского пляжа "Дельфин" в течение двух недель - до Дня Независимости Украины.

Теги: #криклий #танкер #мининфраструктуры #суд #одесса
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