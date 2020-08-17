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10:43 17.08.2020

Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы"

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Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поджог редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" в Броварах.

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", - написал Зеленский на своем телеграмм-канале.

Зеленский подчеркнул, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследований.

"Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы во время моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", - добавил он.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.

Теги: #расследование #зеленский #схемы
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