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10:40 17.08.2020

Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

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Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

 Рабочие Минского тракторного завода (МТЗ), одного из крупнейших предприятий Беларуси, объявили о проведении забастовки, сообщают белорусские СМИ.

"МТЗ объявил забастовку, люди покидают территорию завода. Забастовка пока суточная, но если не выполнят требования, перерастёт в бессрочную", - отмечает onliner.by.

В свою очередь очевидцы сообщают, что тысячи рабочих с МТЗ вышли с территории завода и направились в сторону Партизанского проспекта. По их словам, они планируют пройти мимо Минского автомобильного завода и дойти до Минского завода колесных тягачей, где в понедельник намерен выступить перед коллективом президент Александр Лукашенко.

На прошлой неделе сообщалось о приостановке работы части цехов МТЗ из-за акций протеста. При этом основные цеха продолжали работу.

Кроме того, объявили забастовку рабочие ОАО "Беларуськалий" – они формируют стачкомы, сообщает портал tut.by.

По информации портала, утром в понедельник снова прошла встреча руководства предприятия с рабочими, их призывали написать свои требования, но не останавливать производство.

В то же время, "почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается", пишет tut.by.

Начали забастовку и работники государственной Белтелерадиокомпании, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" сотрудник БТ.

"Мы бастуем", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перед зданием БТ собралось более 100 сотрудников.

Ранее в понедельник утром сотрудник гостелеканала "Беларусь 1" сообщил агентству "Интерфакс-Запад" о намерении коллектива провести забастовку. "Забастовка планируется. Мы собираемся прийти на рабочие места и не работать", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, с прошлой недели на белорусских предприятиях проходят акции протеста. Работники предприятий не выдвигают экономических требований, они требуют прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и провести перевыборы президента.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов.

Теги: #забастовка #беларусь
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