В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были подтверждены 3 новых случая острого респираторного заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Львовская область - 2 военнослужащих и Житомирская - 1 военнослужащий)", - указывается в сообщении.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 17 августа болеет 437 человек. Выздоровели с начала пандемии 772 человека, летальных случаев – 6.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины были подтверждены 3 новых случая острого респираторного заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Львовская область - 2 военнослужащих и Житомирская - 1 военнослужащий)", - указывается в сообщении.

Всего в ВСУ по состоянию на 10:00 17 августа болеет 437 человек. Выздоровели с начала пандемии 772 человека, летальных случаев – 6.

На изоляции, в том числе самоизоляции, 737 человек.