В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

Количество заболевший коронавирусной инфекцией в Киеве за минувшие сутки выросло на 104 человека. Заболели в том числе 4 медика, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус в минувшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус забрал жизни 154 киевлян. На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко в понедельник утром.

Среди заболевших 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года, 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

В больницы госпитализирован 21 пациент, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Днепровском районе – 21, в Дарницком и Соломенском – по 16, и в Шевченковском районе – 10 случаев.