События

10:16 17.08.2020

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 104 человек – Кличко

 Количество заболевший коронавирусной инфекцией в Киеве за минувшие сутки выросло на 104 человека. Заболели в том числе 4 медика, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус в минувшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус забрал жизни 154 киевлян. На сегодня в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко в понедельник утром.

Среди заболевших 44 женщины в возрасте от 20 до 71 года, 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

В больницы госпитализирован 21 пациент, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявлены в Днепровском районе – 21, в Дарницком и Соломенском – по 16, и в Шевченковском районе – 10 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:15 17.08.2020
В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

В общежитии Запорожского медуниверситета Covid-19 подтвержден у 29 иностранных студентов

10:13 17.08.2020
В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус методом ПЦР в сутки выросло в 100 раз – Степанов

09:48 17.08.2020
Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

Количество госпитализируемых за неделю украинцев с COVID-19 за три месяца выросло втрое – Степанов

09:34 17.08.2020
Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

09:17 17.08.2020
В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

08:27 17.08.2020
В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

В Испании вводят дополнительные ограничения из-за роста заболевания коронавирусом

06:52 17.08.2020
С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

05:37 17.08.2020
В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом

04:27 17.08.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

00:38 17.08.2020
На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция начала расследование поджога редакционного автомобиля программы "Схемы" в Киевской области

Минцифры и Госспецсвязи нарабатывают идеи по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Новая Зеландия перенесла парламентские выборы из-за вспышки коронавируса

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье не нарушали, зафиксирован факт инженерных работ противника

В Николаевской области задержан военнослужащий, который угрожал оружием посетителям бара

В Киев отправилась баржа с 300 тоннами херсонских арбузов

ЕС поддерживает требования протестующих в Беларуси – Боррель

Протестующие в Брюсселе требовали права "дышать и улыбаться"

В Ривненской области зафиксировали 142 новых случая коронавируса

Белорусская оппозиция собирается подать в суд на действия силовиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА