Полиция начала расследование поджога редакционного автомобиля программы "Схемы" в Киевской области

Полиция начала расследование по факту поджога редакционного автомобиля программы схемы в г. Бровары Киевской области ночью 17 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Ночью по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом. На место происшествия прибыли полицейские Броварского отдела полиции и спасатели, которые ликвидировали пожар. Во время проведения первоочередных следственных действий полиция отобрала образцы для проведения экспертного исследования по установлению причин возгорания авто", - указывается в сообщении.

Происшествие было квалифицировано как умышленное уничтожение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на строк от 3 до 10 лет.

Ранее журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач сообщил в соцсети Facebook, что автомобиль, принадлежащий водителю съемочной команды Борису Мазуру, был сожжен возле его дома. После возгорания он восстановлению не подлежит.

Главный редактор программы Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.