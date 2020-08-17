Количество больных Covid-19 увеличилось во всех областях Украины – СНБО

Превышение количества заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 над количеством выздоровевших зафиксировано за минувшие сутки во всех областях Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в воскресенье утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Ривненской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164), больше всего выздоровевших – в Ивано-Франковской (128) и Черновицкой (56) областях. Во Львовской, Ривненской и Черновицкой областях, а также в Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100. В 11 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 16 из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество болеющих превышает 5 тысяч в г. Киеве и Львовской области, а ниже 50 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтвержден 21 новый случай заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 9 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 708 человек (на 11 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 63 случая заболевания, 3 человека умерли, 30 выздоровели, сейчас болеет 1 234 человека (на 30 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 25 новых случаев заболевания, сейчас болеет 551 человек (на 25 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 6 новых случаев заболевания, болеет 265 человек (на 6 больше за сутки);

- в Житомирской области 49 человек заболели, болеет 784 человека (на 49 больше);

- в Закарпатской области 83 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 43 - выздоровления, сейчас болеет 3 362 человека (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области 33 новых заболевших и 5 человек выздоровели, сейчас болеет 373 человека (на 28 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 164 новых случая заболевания, 4 случая смерти и 128 - выздоровления, сейчас болеют 3 820 человек (на 32 больше);

- в Киеве 104 новых случая заболевания, 1 человек умер, сейчас болеет 7 108 человек (на 103 больше за сутки);

- в Киевской области 24 человека заболели, сейчас болеют 1 364 человека (на 24 больше);

- в Кировоградской области 1 человек заболел, сейчас болеет 38 (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области 6 новых случаев заболевания, болеет 59 человек (на 6 больше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 128 новых случаев заболевания Covid-19, 6 случаев смерти и 21 случай выздоровления, сейчас болеют 8 484 человека (на 101 больше за сутки);

- в Николаевской области 11 новых случаев заболевания, сейчас болеет 295 человек (на 11 больше за сутки);

- в Одесской области 98 новых случаев заболевания, сейчас болеет 3 446 человек (на 98 больше за сутки);

- в Полтавской области 9 новых случаев заболевания, 3 выздоровели, сейчас болеет 140 человек (на 6 больше за сутки);

- в Ривненской области 178 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 17 случаев выздоровления, сейчас болеет 1 988 человек (на 159 больше за сутки);

- в Сумской области 37 новых случаев заболевания, 2 - выздоровления, сейчас болеет 414 человек (на 35 больше);

- в Тернопольской области 85 новый случаев заболевания и 15 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 352 человека (на 70 больше);

- в Харьковской области 91 новый случай заболевания, 2 человека умерли, 6 человек выздоровели, сейчас болеют 3 281 человек (на 83 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 2 человека заболели и 1 скончался, болеют 74 человека (на 1 больше);

- в Хмельницкой области 42 новых случая заболевания и 4 – выздоровления, сейчас болеет 437 человек (на 38 больше за сутки);

- в Черкасской области 17 человек заболели, 2 выздоровели, сейчас болеют 307 человек (на 15 больше за сутки);

- в Черновицкой области 165 новых случаев заболевания, 56 человек выздоровели, сейчас болеет 2001 человек (на 109 больше за сутки);

- в Черниговской области 27 новых случаев заболевания, сейчас болеет 650 человек (на 27 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявлено 1 464 новый случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 342 выздоровели. Сейчас болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.