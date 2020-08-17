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09:17 17.08.2020

В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

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В Украине за сутки выявлено 1 464 новых случаев заражения Сovid-19, выздоровели 342 человека, 21 новая жертва вируса - СНБО

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 1464 заболевших за сутки Covid-19. При этом 342 человека выздоровели, 21 ранее заболевший умер, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 1637 заболевших, 15 августа – о 1847 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1732 инфицированных.

Количество инфицированных составило на утро понедельника 92820 человек, выздоровевших – 48 164, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 42 567 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ровенской области (178), Черновицкой (165), Ивано-Франковской области (164).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1490 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #коронавирус #украина
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